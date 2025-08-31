Мерц заявил, что Россию надо вынудить остановить конфликт на Украине

«Это не прекратится, пока мы вместе не обеспечим, чтобы Россия, по крайней мере по экономическим причинам, а возможно, и по военным причинам… не могла больше продолжать эту войну», — утверждает он.
Свое воинственное заявление он сделал на фоне сложностей с поиском источников для финансирования Украины, о чем накануне заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, а также успехов российской армии.
Портал Axios ранее написал, что высокопоставленные чиновники Белого дома видят, как некоторые европейские лидеры мешают украинскому урегулированию. В Белом доме считают, что те давят на Украину в вопросе возможных территориальных договоренностей. Издание назвало эту позицию оторванной от реальности.
В свою очередь, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя эту статью, заявил, что даже США теперь видят, как лидеры стран Евросоюза затягивают конфликт на Украине, и призвал блок выбрать дипломатию.