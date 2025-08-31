Экс-вице премьер, бывший министр экономики страны Александр Муравский напомнил нам и президенту соседней страны, что 31 августа 1944 года войска 2-го Украинского фронта вошли в Бухарест, ранее освобождённый от немцев и власти Антонеску восставшими румынскими патриотами.
В тот же день в Москве прогремел салют двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трёхсот двадцати четырёх орудий в честь доблестных войск 2-го Украинского фронта, разбивших группировку немецко-фашистских войск на подступах к Бухаресту.
