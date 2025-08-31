«Думаем серьезно». Лукашенко сказал, что в Беларуси хотят перенять опыт политического устройства Китая

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси хотят перенять опыт политического устройства Китая, сообщила пресс-служба президента.
— Лично я уже пришел к тому, что и в политическом устройстве государства мы должны у вас что-то перенять, — заявил белорусский лидер во время переговоров с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином.
Белорусский президент напомнил о том, что когда-то ранее Советским Союзом и Китаем дружно выстраивалась та политическая модель, не потерянная Пекином и сейчас.
— Не потеряли модель, которая у вас действует при организации и руководстве Китайской Народной Республикой, — подчеркнул он.
При этом Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси, к сожалению, многое было утрачено.
— Мы, к сожалению, многое утратили. И сегодня уже тот, кто над этим думает серьезно, понимает, что мы очень многое потеряли, — отметил глава Беларуси.
И также Лукашенко сказал, что Си Цзиньпин «по-китайски мудро, аккуратно, без революций и потрясений» ведете свою страну к определенной цели.
Еще мы писали, что Александр Лукашенко провел переговоры с Си Цзиньпином в Китае, обсудив сотрудничество: «Все остальные вопросы просто меркнут».
Напомним белорусский президент полетел в Китай с рабочим визитом.
А еще Александр Лукашенко обратился к белорусским шахтерам, сказав о добыче «красного золота».