Путин прибыл на площадку саммита ШОС в Тяньцзине

Официальная программа стартует 1 сентября с церемонии приветствия китайским лидером коллег из стран — участниц ШОС. Затем состоится заседание Совета глав государств-членов, на котором будут подведены итоги деятельности ШОС за 2024−2025 годы, рассмотрены вопросы укрепления объединения, его необходимой модернизации, продвижения сотрудничества в сферах политики, безопасности, экономики и гуманитарных связей, актуальные международные проблемы.
Путин прибыл в Тяньцзинь ранее в этот день. В аэропорту его встретил почетный караул. После того как президент России вышел из самолета, он поприветствовал встречающих, потом прошел по красной ковровой дорожке и сел в автомобиль российской марки Aurus.
Посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй 25 августа назвал грядущий саммит ШОС, который будет проходить с 31 августа по 1 сентября, «наиболее масштабным» со времени основания данной организации. По его словам, на встрече будут присутствовать свыше 20 глав.