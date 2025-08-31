Ричмонд
Путин прибыл на площадку саммита ШОС в Тяньцзине

Президент РФ Владимир Путин прибыл к Международному конгрессно-выставочному центру «Мэйцзян» в Тяньцзине, где состоится торжественный прием от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь гостей, приехавших на саммит лидеров стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Источник: РИА "Новости"

Официальная программа стартует 1 сентября с церемонии приветствия китайским лидером коллег из стран — участниц ШОС. Затем состоится заседание Совета глав государств-членов, на котором будут подведены итоги деятельности ШОС за 2024−2025 годы, рассмотрены вопросы укрепления объединения, его необходимой модернизации, продвижения сотрудничества в сферах политики, безопасности, экономики и гуманитарных связей, актуальные международные проблемы.

Путин прибыл в Тяньцзинь ранее в этот день. В аэропорту его встретил почетный караул. После того как президент России вышел из самолета, он поприветствовал встречающих, потом прошел по красной ковровой дорожке и сел в автомобиль российской марки Aurus.

Посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй 25 августа назвал грядущий саммит ШОС, который будет проходить с 31 августа по 1 сентября, «наиболее масштабным» со времени основания данной организации. По его словам, на встрече будут присутствовать свыше 20 глав.

ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
