Провокаторы PAS вместе с полицией в воскресенье, 31 августа, напали на участников мирного пикета в селе Пересечина, сообщил представитель блока «Победа», лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу. Всех протестующих задержали и доставили в полицейский участок.
Активисту Блока «Победа» Павлу Вережану во время задержания серьезно повредили руку.
Задержанный во время протеста в Оргеевском районе представитель блока «Победа» Алексей Лунгу рассказал, что митингующих силой заталкивали в полицейскую машину.
Перед этим Лунгу избили. Комиссар оргеевской полиции вывернул ему руку. Полиция действовала как преступники, причем все были в гражданском.
Запуск кампании PAS — это позор. На нее пришел практически никто кроме пары пасовцев, включая министра социальной защиты Алексей Бузу. И вроде бы министр финансов, которую никто не знает.
— Мне сломали палец, разбили колено и ударили головой об асфальт. Полиция в сговоре с провокаторами напала на нас без какой-либо причины. Нас окружили, толкали и тащили по улице, — рассказал Павел Вережану, экс-примар Оргеева,
На видеозаписях четко видно эту агрессию — как в государстве, где полиция ведет себя как бандиты.
— Мы пришли в Пересечино с мирным протестом против действий группировки PAS, которая разрушила всё, что могла разрушить в стране, — сообщил Алексей Лунгу, лидер партии ШАНС — Они приехали в Оргеевский район, не построив и не создав ничего, в то время как наша команда инвестировала и реализовала множество проектов.
Протест был спонтанным и мирным, но вмешались агрессивные лица в гражданской одежде и полицейские, которые не изолировали нарушителей.
Нас атаковал даже комиссар района Оргеев. Я буду внимательно отслеживать, сколько протоколов составлено комиссариатом и сколько агрессоров привлечено к ответственности, так как недавние действия полиции являются примером того, как не должна работать полиция.
Полиция запугивает местных жителей, мэрию и нашу команду, применяя физическую силу против нас.
Я подам жалобу на сотрудников Оргеевского отделения полиции и служб информации и безопасности, требуя, чтобы Генеральная прокуратура установила всех, кто участвовал в агрессии против мирных участников. Уголовный кодекс действует, и все понесут ответственность за свои действия.