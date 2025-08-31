Жесткая стычка оппозиционеров из блока «Победа» и силовиков Молдовы: «Полиция с агрессивными провокаторами напала на нас без причины — избили и волочили по асфальту!»

— Мы пришли в Пересечино с мирным протестом против действий группировки PAS, которая разрушила всё, что могла разрушить в стране, — сообщил Алексей Лунгу, лидер партии ШАНС — Они приехали в Оргеевский район, не построив и не создав ничего, в то время как наша команда инвестировала и реализовала множество проектов.