Путин и Си Цзиньпин пообщались на церемонии приветствия участников саммита ШОС

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 31 августа кратко пообщались перед совместным фотографированием глав делегаций, прибывших на саммит лидеров стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Путин проведет в Китае четыре дня. Президент выступит на саммите ШОС, посетит военный парад в Пекине в честь 80-летия окончания Второй мировой войны. Там же пройдут переговоры делегаций России и Китая.

Путин прибыл в Тяньцзинь 31 августа. В аэропорту его встретил почетный караул. После того как президент России вышел из самолета, он поприветствовал встречающих, потом прошел по красной ковровой дорожке и сел в автомобиль российской марки Aurus.

На площадке саммита в международном конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян» в Тяньцзине Путина поприветствовали песней «Калинка-Малинка».

