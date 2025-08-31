Путин и Си Цзиньпин пообщались на церемонии приветствия участников саммита ШОС

Путин проведет в Китае четыре дня. Президент выступит на саммите ШОС, посетит военный парад в Пекине в честь 80-летия окончания Второй мировой войны. Там же пройдут переговоры делегаций России и Китая.
Путин прибыл в Тяньцзинь 31 августа. В аэропорту его встретил почетный караул. После того как президент России вышел из самолета, он поприветствовал встречающих, потом прошел по красной ковровой дорожке и сел в автомобиль российской марки Aurus.
На площадке саммита в международном конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян» в Тяньцзине Путина поприветствовали песней «Калинка-Малинка».