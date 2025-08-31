В Новосибирской области разрешили отстрел двух медведей

Обычно животных стараются отпугивать или переселять, но при высоком риске для жизни людей принимаются жёсткие решения.
Минприроды Новосибирской области подписало приказы на отстрел двух бурых медведей — в Чулымском и Мошковском районах. В документах указано: «регулирование численности».
Решение принято из-за угрозы безопасности людей. Как правило, такие меры применяют, когда медведи выходят к населённым пунктам, проявляют агрессию или регулярно появляются вблизи жилья и сельхозугодий.
Охоту разрешили провести с 27 августа по 26 сентября.
В ведомстве подчеркивают: отстрел — крайняя мера, используемая только в исключительных случаях.
