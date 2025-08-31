Путин обратился к Лукашенко, сказав о сложных вопросах и личных отношениях

В телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля, говорится о продолжении конструктивного, содержательного диалога между странами, а также о тесной совместной работе по дальнейшему наращиванию двусторонних связей по всем направлениям. Еще Путин сказал, что о продолжении работы в целях упрочения институтов Союзного государства и продвижения взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве.