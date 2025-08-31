Путин обратился к Лукашенко, сказав о сложных вопросах и личных отношениях

Президент России Владимир Путин обратился к президенту Беларуси Александру Лукашенко, сообщила пресс-служба Кремля.
Так, российским лидером были направлены поздравления в адрес белорусского коллеги с днем рождения. В своем поздравлении Путин отметил личный вклад Лукашенко в многоплановое сотрудничество России и Беларуси, а также о защите интересов Москвы и Минска на международной арене.
В телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля, говорится о продолжении конструктивного, содержательного диалога между странами, а также о тесной совместной работе по дальнейшему наращиванию двусторонних связей по всем направлениям. Еще Путин сказал, что о продолжении работы в целях упрочения институтов Союзного государства и продвижения взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве.
Отдельно Путин сказал о личных отношениях с Лукашенко, сказав об обсуждении сложных вопросов.
— Дорожу нашими добрыми, товарищескими отношениями, позволяющими откровенно и обстоятельно обсуждать самые сложные вопросы, — отметил российский лидер.
И также Путин сказал, что товарищеские отношения между странами позволяют принимать взвешенные и дальновидные решения, которые в полной мере отвечают интересам народов России и Беларуси.
Сейчас и Путин, и Лукашенко находятся в китайском Тяньцзине, где примут участие в саммите ШОС.
Напомним белорусский президент накануне полетел в Китай с рабочим визитом.
