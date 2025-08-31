Guardian узнала, что США вновь пригрозили России санкциями из-за Украины

После встречи на Аляске 16 августа Трамп заявил, что пока не планирует вводить санкции против России, поскольку саммит с Путиным на Аляске прошел хорошо. До встречи в Белом доме также подтверждали, что американский президент не хочет вводить новые санкции против России.