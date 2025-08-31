Ричмонд
Guardian узнала, что США вновь пригрозили России санкциями из-за Украины

В США напомнили, что могут ввести санкции против России, если конфликт с Украиной не прекратится. 22 августа Трамп анонсировал, что при неудаче через две недели примет «очень важное решение». В Кремле называли давление бесполезным.

Источник: AP 2024

США предупредили Россию о необходимости продвижения к мирному урегулированию и проведения переговоров с Украиной, пригрозив введением санкций, сообщает The Guardian.

По данным газеты, это обсуждалось на экстренном заседании Совета Безопасности ООН в пятницу, 29 августа. Заседание было созвано после ударов по Киеву в ночь с 27 на 28 августа.

Советник-посланник миссии США в ООН Джон Келли сказал, что атака «ставит под сомнение серьезность стремления России к миру». Он заявил, что лидеры России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский должны договориться о встрече.

Келли напомнил о предупреждении американского президента Дональда Трампа о том, что США могут ввести санкции против России, если конфликт не завершится.

Власти Киева сообщали о взрывах в городе в ночь с 27 на 28 августа.

Российские военные за ночь нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины, сообщило тогда Минобороны. Ведомство не уточнило, в каких регионах находились эти объекты.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее, 22 августа, Трамп сказал, что через две недели примет «очень важное решение», если российско-украинский конфликт не удастся урегулировать. Решение может заключаться в масштабных санкциях, масштабных пошлинах, и том и другом — либо США вообще «ничего не будут делать», уточнил президент.

Путин готов к встрече с Зеленским «при условии, что у этой встречи действительно будет повестка дня, президентская повестка», сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. Пока ее нет, отметил он.

Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным, и призвал Москву начать договариваться, где и когда это может произойти.

После встречи на Аляске 16 августа Трамп заявил, что пока не планирует вводить санкции против России, поскольку саммит с Путиным на Аляске прошел хорошо. До встречи в Белом доме также подтверждали, что американский президент не хочет вводить новые санкции против России.

Москва считает западные санкции незаконными.

Читайте РБК в Telegram.

