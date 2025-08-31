Путин поговорил с Токаевым на приеме для гостей саммита ШОС

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе торжественного приёма для гостей саммита ШОС в китайском Тяньцзине имел возможность поговорить с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Он (ред. — президент России Владимир Путин) сидел (ред. — на приеме) также рядом с президентом Казахстана, тоже имели возможность переговорить», — сказал Песков журналистам.
Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.Читать дальше