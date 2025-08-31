Антирекорд ПАС: Более 50 тысяч специалистов покинули Молдову только за год

Иллюзия успеха в стране, которая остаётся без людей.
«Власть хвалится “наибольшим числом наёмных работников за последние 15 лет” — 632 тысячи в 2024 году. Но в том же году занятое население сократилось на 33 тысячи человек, составив всего 854 тысячи. На бумаге — красивая статистика, а в экономике — суровая реальность: больше работников в регистрах, но меньше людей, которые реально трудятся в Республике Молдова, пишет экс-премьер Влад Филат.
Объяснение простое и жестокое. Заводы не открывались, новые производства не запускались — напротив, всё больше предприятий закрываются. Единственное реальное изменение — это перевод части рабочей силы из неформального сектора в официальный, как следствие налоговой реформы 2017 года. Ни к чему из этого нынешнее правительство не имеет отношения, как бы оно ни пыталось приписать себе заслуги.
И что ещё хуже — процесс деградации не остановился в 2024 году. Данные за первый квартал 2025-го подтверждают: занятое население продолжает сокращаться. Тем временем исход рабочей силы принимает драматические масштабы. Только в период с 2023 по 2024 год 51 тысяча трудоспособных граждан покинули страну. По сравнению с 2021 годом, в 2024-м число граждан, уехавших работать за рубеж, увеличилось на 162 тысячи. В 2025 году общее количество трудоспособных граждан, находящихся за границей, достигнет 923 тысяч — почти столько же, сколько осталось в Молдове.
Такова реальность. «Рекорд» — это не достижение, а маска, скрывающая крах рынка труда. В Молдове остаётся всё меньше людей, которые производят здесь, и всё больше тех, кто работает на другие экономики. И если ничего не изменится, речь идёт уже не только о нехватке рабочей силы, но и о потере экономического будущего страны".
