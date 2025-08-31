Антирекорд ПАС: Более 50 тысяч специалистов покинули Молдову только за год

И что ещё хуже — процесс деградации не остановился в 2024 году. Данные за первый квартал 2025-го подтверждают: занятое население продолжает сокращаться. Тем временем исход рабочей силы принимает драматические масштабы. Только в период с 2023 по 2024 год 51 тысяча трудоспособных граждан покинули страну. По сравнению с 2021 годом, в 2024-м число граждан, уехавших работать за рубеж, увеличилось на 162 тысячи. В 2025 году общее количество трудоспособных граждан, находящихся за границей, достигнет 923 тысяч — почти столько же, сколько осталось в Молдове.