Партию Moldova Mare не допустили до предвыборной гонки

Лидер партии считает, что решение инстанция приняла под влиянием властей страны.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 31 авг — Sputnik. Партия Moldova Mare, лидером которой является экс-прокурор по борьбе с коррупцией Виктория Фуртунэ, не сможет участвовать в парламентских выборах в сентябре.

Иск политсилы к Центральной избирательной комиссии (ЦИК) был отклонен Высшей судебной палатой, оставившей в силе решение об отказе партии Виктории Фуртунэ в регистрации для участия в парламентских выборах.

«Судебная коллегия единогласно принимает к рассмотрению апелляцию Центральной избирательной комиссии. Она отменяет решение Центральной апелляционной палаты от 26 августа 2025 года, исправленное заключением от 26 августа 2025 года, и выносит новое решение, которым отклоняет иск политической партии Moldova Mare к Центральной избирательной комиссии», — говорится в решении ВСП.

ЦИК отклонила заявку на регистрацию партии Moldova Mare на предстоящих осенью парламентских выборах из-за «несоблюдения ею минимальной квоты представительства в 40% для обоих полов в избирательном списке».

Сама Виктория Фуртунэ заявила в беседе с РИА Новости, что решение инстанция приняла «по политическому заказу властей» Молдовы, чтобы устранить неудобного конкурента.

«ЦИК действовала не по закону, а по политическому заказу партии PAS. Придумали смешной предлог с “гендерной квотой”, чтобы убрать неудобную партию. Для своих — глаза закрывают. Для оппозиции — ищут повод. Это не арбитраж, это политическая расправа… PAS и (президент Молдавии) Майя Санду боятся народного голоса и нашего присутствия в бюллетене», — сказала Фуртунэ.

Решение Высшей судебной палаты является окончательным и обжалованию не подлежит.

Парламентские выборы в Республике Молдова пройдут 28 сентября, предвыборная агитация разрешена до 26 сентября.

