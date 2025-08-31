Партию Moldova Mare не допустили до предвыборной гонки

«ЦИК действовала не по закону, а по политическому заказу партии PAS. Придумали смешной предлог с “гендерной квотой”, чтобы убрать неудобную партию. Для своих — глаза закрывают. Для оппозиции — ищут повод. Это не арбитраж, это политическая расправа… PAS и (президент Молдавии) Майя Санду боятся народного голоса и нашего присутствия в бюллетене», — сказала Фуртунэ.