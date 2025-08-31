Ричмонд
Медведев назвал плохие новости для Макрона и Мерца

Медведев счел негативными для Мерца и Макрона новости о наступлении России и о том, что Трамп жив. Ранее в соцсетях появились сообщения о «смерти Трампа». Президент США появился на публике накануне.

Источник: РИА "Новости"

Новости о продвижении России на Украине и о том, что американский президент Дональд Трамп жив, являются плохими новостями для канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона, заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Две плохие новости [для Мерца и Макрона]: 1. Трамп жив. 2. Россия наступает», — написал он на своей странице в X.

Сообщения о «смерти Трампа» стали появляться в соцсетях после слов вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что он готов стать президентом США, если с Трампом что-то случится. Подкрепляли подозрения конспирологов и недавние появления Трампа на публике с синяком на руке. На этом фоне одной из популярных тем в Х стала Trump is dead.

После этих сообщений Трамп впервые появился на публике накануне, 30 августа. Ранее журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что с американским президентом все в порядке.

Что касается продвижения российской армии в зоне военной операции, то 29 августа министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что темпы продвижения выросли с 300−400 кв. км ежемесячно в начале года до 600−700 кв. км. По его словам, также в этом году был нанесен «существенный урон» военной и промышленной инфраструктуре Украины: повреждено 62% ключевых предприятий ВПК страны.

