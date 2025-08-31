Медведев назвал плохие новости для Макрона и Мерца

Сообщения о «смерти Трампа» стали появляться в соцсетях после слов вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что он готов стать президентом США, если с Трампом что-то случится. Подкрепляли подозрения конспирологов и недавние появления Трампа на публике с синяком на руке. На этом фоне одной из популярных тем в Х стала Trump is dead.