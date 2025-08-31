Фон дер Ляйен и Туск посетили границу с Белоруссией

Об этом пишет RMF 24.
«Эта граница так же важна сегодня, как была важна наша мечта об освобождении от советского господства», — заявил Туск.
Премьер также добавил, что он и фон дер Ляйен решились на это мероприятие, несмотря на предупреждения о наличии на границе «белорусских солдат с длинноствольным оружием».
