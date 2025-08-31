Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Фон дер Ляйен и Туск посетили границу с Белоруссией

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и польский премьер Дональд Туск посетили границу с Белоруссией.

Источник: Reuters

Об этом пишет RMF 24.

«Эта граница так же важна сегодня, как была важна наша мечта об освобождении от советского господства», — заявил Туск.

Премьер также добавил, что он и фон дер Ляйен решились на это мероприятие, несмотря на предупреждения о наличии на границе «белорусских солдат с длинноствольным оружием».

