Лукашенко в кулуарах саммита ШОС пообщался с рядом зарубежных коллег

МИНСК, 31 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в кулуарах саммита ШОС в китайском городе Тяньцзин пообщался с рядом своих зарубежных коллег, следует из сообщений близкого к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канала «Пул Первого».
Ранее сообщалось, что белорусский лидер провел короткие беседы со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
Как информирует Telegram-канал, также состоялась «теплая встреча» Лукашенко с премьером-министром Индии Нарендрой Моди.
Там опубликованы совместные фото президента Беларуси с его российским коллегой Владимиром Путиным и премьером Армении Николом Пашиняном. Запечатлено общение Лукашенко с другими коллегами, включая лидеров Турции, Монголии, Узбекистана, Мьянмы, Туркмении, Таджикистана, Лаоса.
По данным госагентства БелТА, всего Лукашенко в кулуарах саммита ШОС уже провел более десятка неформальных встреч с зарубежными лидерами.
Саммит в Тяньцзине
Президент Беларуси 31 августа — 1 сентября принимает участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который станет крупнейшим за всю историю объединения. Основная деловая программа саммита запланирована на утро понедельника (по местному времени). В воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин провел торжественный прием для высоких гостей мероприятия.
Лукашенко ранее 31 августа в Тяньцзине провел переговоры с Си Цзиньпинем.
ШОС была основана в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Беларусь. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС — Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.