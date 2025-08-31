Ричмонд
ЦАХАЛ заявил, что примет меры в отношении оставшихся за границей лидеров ХАМАС

В секторе Газа была проведена атака на одного из высокопоставленных членов ХАМАС Абу Убейду, операции еще не завершены. Большая часть оставшихся руководителей ХАМАС находится за границей.

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир сообщил о намерении Израиля преследовать лидеров палестинского движения ХАМАС, которые находятся за границей. Об этом сообщает РИА Новости.

В секторе Газа была проведена атака на одного из высокопоставленных членов ХАМАС Абу Убейду, операции еще не завершены. Большая часть оставшихся руководителей ХАМАС находится за границей. Израиль намерен принять меры и в отношении них. Эти действия дополняют серию значительных ударов ЦАХАЛ в таких странах, как Йемен, Ливан и Сирия. На этой неделе призванные резервисты ЦАХАЛ будут задействованы для продолжения боевых действий против ХАМАС в Газе.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац подтвердил ликвидацию пресс-секретаря военного крыла ХАМАС Абу Убейды в Газе. -0-

