ЦАХАЛ заявил, что примет меры в отношении оставшихся за границей лидеров ХАМАС

В секторе Газа была проведена атака на одного из высокопоставленных членов ХАМАС Абу Убейду, операции еще не завершены. Большая часть оставшихся руководителей ХАМАС находится за границей. Израиль намерен принять меры и в отношении них. Эти действия дополняют серию значительных ударов ЦАХАЛ в таких странах, как Йемен, Ливан и Сирия. На этой неделе призванные резервисты ЦАХАЛ будут задействованы для продолжения боевых действий против ХАМАС в Газе.