Минск опроверг планы применить ядерное оружие на учениях «Запад-2025»

«В рамках учения планирование применения всех видов оружия предусматривается. А применение… — нельзя применять то, что несет угрозу всему миру, всеобщей безопасности. А как это планировать, будем учиться», — заявил он. Слова Муравейко приводит пресс-служба Минобороны.
По словам Муравейко, Беларусь сохраняет открытую позицию по отношению к военным мероприятиям, проходящим на её территории. Он отметил, что президентом страны было принято решение о переносе учений от западных и южных рубежей вглубь страны, чтобы избежать провокаций и снизить уровень напряженности с соседями.
Совместные стратегические учения «Запад-2025» пройдут в Беларуси с 12 по 16 сентября. Согласно сценарию, военные отработают отражение ударов средств воздушного нападения противника, ведение оборонительного боя, разгром вклинившегося в оборону противника и создание условий для восстановления территориальной целостности. Запланированы авиационная поддержка действий войск, борьба с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами. Также будет отработано планирование применения ядерного оружия.
Учения проводятся раз в два года по решению президентов двух стран.