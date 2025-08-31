Минск опроверг планы применить ядерное оружие на учениях «Запад-2025»

По словам Муравейко, Беларусь сохраняет открытую позицию по отношению к военным мероприятиям, проходящим на её территории. Он отметил, что президентом страны было принято решение о переносе учений от западных и южных рубежей вглубь страны, чтобы избежать провокаций и снизить уровень напряженности с соседями.