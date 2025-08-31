Украина рассматривает запрет посещения Умани для паломников

Согласно информации, опубликованной в Jerusalem Post, власти Киева рассматривают возможность введения запрета на посещение города Умань израильтянами во время празднования Рош ха-Шана, еврейского Нового года. Причиной такого решения называется недостаточная поддержка со стороны израильского правительства.
Сообщается, что Киев выражает недовольство тем, что, по некоторым данным, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не поздравил украинских лидеров с Днем независимости. Помимо этого, украинская сторона, как утверждается, ожидает от Израиля финансовой помощи и содействия израильской полиции в обеспечении безопасности прибывающих паломников.
Город Умань является местом захоронения рабби Нахмана, основателя брацлавского хасидизма, который жил в период с конца XVIII по начало XIX века. Каждый год в период празднования Рош ха-Шана в Умань прибывают десятки тысяч паломников, чтобы почтить его память.