В Совфеде с иронией отреагировали на идею заболотить границу Литвы с Белоруссией

В этот же день Забляцкис заявил, что Литва планирует восстановить ранее осушенные болота на границе с Белоруссией, объясняя это мерами по усилению безопасности. По его оценке, восстановление такой площади займет около 10 лет, а стоимость работ на один гектар варьируется от €500 до €2 тыс. и выше. Забляцкис также призвал Латвию и Эстонию, где на границе с Россией и Белоруссией также большое количество заболоченных территорий, последовать примеру Литвы и использовать природные ландшафты для защиты.