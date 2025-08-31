Ричмонд
В Совфеде с иронией отреагировали на идею заболотить границу Литвы с Белоруссией

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин 31 августа прокомментировал планы Литвы по восстановлению осушенных болот на границе с Белоруссией, назвав их «масштабным мышлением».

Источник: Reuters

«Офис [директора фонда литовского фонда охраны болот Нериюса] Забляцкиса считает наиболее важным заболачивание приграничных с соседями районов страны. Масштабное мышление!» — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что заявления прозвучали на фоне обсуждений глобальных вопросов, включая перспективы применения новых технологий, урегулирование конфликта на Украине и обеспечение стабильности в Европе.

В этот же день Забляцкис заявил, что Литва планирует восстановить ранее осушенные болота на границе с Белоруссией, объясняя это мерами по усилению безопасности. По его оценке, восстановление такой площади займет около 10 лет, а стоимость работ на один гектар варьируется от €500 до €2 тыс. и выше. Забляцкис также призвал Латвию и Эстонию, где на границе с Россией и Белоруссией также большое количество заболоченных территорий, последовать примеру Литвы и использовать природные ландшафты для защиты.