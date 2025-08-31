Жители Китая рассказали, как встречают Путина в КНР

В Тяньцзине соблюдаются повышенные меры безопасности в день приезда в город российского президента Владимира Путина, отметил в беседе с aif.ru местный житель Тянь.
«К приезду Путина готовились. Соблюдаются повышенные меры безопасности. Горожане спокойно относятся к перекрытиям улиц, к блокированию интернета и связи. Они понимают, что это все сделано для безопасности их же страны. Люди радуются, что у нас проходит такое важное мероприятие. Все очень любят Россию и восхищаются вашей страной», — объяснил собеседник издания.
Ранее жительница Пекина Цзин Чиа сообщила, что введено ограничение на въезд в город, потому что число желающих посетить парад ко Дню Победы, превышает лимит. Центр города в целях безопасности уже перекрыт.