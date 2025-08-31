Жители Китая рассказали, как встречают Путина в КНР

«К приезду Путина готовились. Соблюдаются повышенные меры безопасности. Горожане спокойно относятся к перекрытиям улиц, к блокированию интернета и связи. Они понимают, что это все сделано для безопасности их же страны. Люди радуются, что у нас проходит такое важное мероприятие. Все очень любят Россию и восхищаются вашей страной», — объяснил собеседник издания.