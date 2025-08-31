Израильский министр подтвердил гибель официального представителя ХАМАС

Официальный представитель военного крыла ХАМАС Абу Обейда, как уверен министр обороны Израиля Исраэль Кац, действительно погиб во время израильского удара по Газе.
Глава минобороны написал в соцсетях: «Представитель ХАМАС — террорист Абу Обейда — ликвидирован». Кац также поздравил израильскую армию и разведку с «прекрасно проведенной операцией».
Ранее глава правительства Биньямин Нетаньяху был не уверен, привел ли израильский удар у гибели Обейды.
В самом ХАМАС эту информацию пока не комментировали.
