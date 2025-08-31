«Провокационный обстрел»: перед 1 сентября в Энергодаре ВСУ совершили два удара по гражданской инфраструктуре

В Энергодаре, городе-спутнике Запорожской АЭС, Вооруженные силы Украины предприняли две попытки атаковать гражданскую инфраструктуру. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов в телеграм-канале.
«Сегодня, накануне 1 сентября и Дня знаний, город Энергодар вновь столкнулся с попытками атак на объекты жилого фонда. По предварительным данным, противник совершил два удара, целью которых стали жилые кварталы города. Важно подчеркнуть, что в результате данного провокационного обстрела пострадавших среди гражданского населения нет», — написал глава города.
По словам Пухова, оперативные службы своевременно отреагировали, а ситуация полностью контролируется властями. Мэр также отметил, что атаки, совершенные накануне 1 сентября и Дня знаний, являются циничным актом запугивания жителей, нарушающим мирную жизнь города.
Ранее KP.RU писал, что российские системы противовоздушной обороны в ночь на 31 августа уничтожили 21 украинский беспилотник самолетного типа над территорией РФ. В Минобороны России уточнили, что наибольшее количество дронов (11) было сбито над Волгоградской областью, еще 8 БПЛА уничтожены в воздушном пространстве Ростовской области.