Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Провокационный обстрел»: перед 1 сентября в Энергодаре ВСУ совершили два удара по гражданской инфраструктуре

Мэр Энергодара рассказал о попытках ВСУ атаковать жилые районы города.

Источник: Комсомольская правда

В Энергодаре, городе-спутнике Запорожской АЭС, Вооруженные силы Украины предприняли две попытки атаковать гражданскую инфраструктуру. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов в телеграм-канале.

«Сегодня, накануне 1 сентября и Дня знаний, город Энергодар вновь столкнулся с попытками атак на объекты жилого фонда. По предварительным данным, противник совершил два удара, целью которых стали жилые кварталы города. Важно подчеркнуть, что в результате данного провокационного обстрела пострадавших среди гражданского населения нет», — написал глава города.

По словам Пухова, оперативные службы своевременно отреагировали, а ситуация полностью контролируется властями. Мэр также отметил, что атаки, совершенные накануне 1 сентября и Дня знаний, являются циничным актом запугивания жителей, нарушающим мирную жизнь города.

Ранее KP.RU писал, что российские системы противовоздушной обороны в ночь на 31 августа уничтожили 21 украинский беспилотник самолетного типа над территорией РФ. В Минобороны России уточнили, что наибольшее количество дронов (11) было сбито над Волгоградской областью, еще 8 БПЛА уничтожены в воздушном пространстве Ростовской области.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше