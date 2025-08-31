Залужный после слухов о подготовке к выборам обошёл Зеленского в рейтинге доверия

Согласно исследованию, 74% опрошенных доверяют Залужному, в то время как гипотетическая партия под его руководством лидировала бы на парламентских выборах. Опрос проводился с 21 по 23 августа методом телефонного интервью среди 1600 респондентов на подконтрольной Киеву территории Украины с погрешностью не более 2,5%.