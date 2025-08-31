Залужный после слухов о подготовке к выборам обошёл Зеленского в рейтинге доверия

Согласно исследованию, 74% опрошенных доверяют Залужному, в то время как гипотетическая партия под его руководством лидировала бы на парламентских выборах. Опрос проводился с 21 по 23 августа методом телефонного интервью среди 1600 респондентов на подконтрольной Киеву территории Украины с погрешностью не более 2,5%.
Данные опубликованы на фоне слухов о возможной подготовке Залужного к политическим выборам. Ранее он занимал пост посла Украины в Великобритании после отставки с должности главнокомандующего ВСУ.
Как сообщалось ранее, согласно исследованию украинской социологической группы «Рейтинг», 59% жителей Украины выступают за скорейшее завершение конфликта с Россией через мирные переговоры с достижением компромисса. Только 20% опрошенных поддерживают продолжение войны до победы с возвращением Крыма и Донбасса, а 13% — до восстановления границ на 23 февраля 2024 года. Оставшиеся 8% либо затруднились ответить, либо выбрали другой вариант.