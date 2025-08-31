Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовало пехоту в качестве разведчиков для расчетов беспилотников и артиллерии в населенном пункте Камышеваха в ДНР. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал российский военнослужащий группировки войск «Восток» с позывным «Анаконда».
«Если они (пехота — прим. ред.) видят бойцов ВС РФ, они не вступают в бой. Они докладывают по рации. Дальше это передается либо на артиллерию, либо на взвод БПЛА», — рассказал боец российской армии.
По его словам, ВСУ понимают, что если они будут отправлять пехоту в прямое противостояние с ВС РФ, то от нее ничего не останется. Поэтому украинским войскам проще использовать ее в качестве разведки.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Минобороны РФ, что российские военнослужащие освободили населенный пункт Камышеваха в Донецкой Народной Республике, установив над ним полный контроль.