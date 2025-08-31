Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец ВС России рассказал, как ВСУ использовали пехоту в Камышевахе в ДНР

ВСУ использовали пехоту в качестве разведчиков для расчетов БПЛА в Камышевахе.

Источник: Комсомольская правда

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовало пехоту в качестве разведчиков для расчетов беспилотников и артиллерии в населенном пункте Камышеваха в ДНР. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал российский военнослужащий группировки войск «Восток» с позывным «Анаконда».

«Если они (пехота — прим. ред.) видят бойцов ВС РФ, они не вступают в бой. Они докладывают по рации. Дальше это передается либо на артиллерию, либо на взвод БПЛА», — рассказал боец российской армии.

По его словам, ВСУ понимают, что если они будут отправлять пехоту в прямое противостояние с ВС РФ, то от нее ничего не останется. Поэтому украинским войскам проще использовать ее в качестве разведки.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Минобороны РФ, что российские военнослужащие освободили населенный пункт Камышеваха в Донецкой Народной Республике, установив над ним полный контроль.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше