«Почти три наших ВВП»: в Раде рассказали сколько миллиардов долларов нужно для восстановления Украины

Депутат Рады Гетманцев: восстановление Украины потребует свыше $520 млрд.

Источник: Комсомольская правда

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев оценил потребности Украины в средствах на восстановление страны после конфликта. В эфире YouTube-канала «Новости Live» он заявил, что для полного восстановления потребуется более 520 миллиардов долларов.

«Согласно отчету [Всемирного банка], на восстановление нам нужно больше $520 млрд, это огромные деньги. Для сравнения — это немного меньше, чем три наших ВВП», — подчеркнул депутат.

Гетманцев отметил, что украинские власти уже предпринимают шаги для привлечения необходимых средств на восстановление страны. По словам депутата, действуют специальные программы, механизмы и инструменты, которые должны обеспечить поступление финансов и реализацию восстановительных работ.

Ранее KP.RU сообщал, что депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что новое требование Владимира Зеленского о финансовой поддержке от Запада практически невыполнимо. По словам парламентария, Киев просит Евросоюз выделить кредит в размере 150 миллиардов евро.

