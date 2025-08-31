Украина запретит хасидам проводить паломничество в Умань

Украина не позволит хасидам в сентябре провести ежегодное паломничество в украинский город Умань (Черкасская область) из-за соображений безопасности на фоне конфликта с Россией. Об этом сообщает израильское издание Maariv со ссылкой на украинских чиновников.
Источники уточнили, что в Киеве приняли решение не разрешать иностранным гражданам, включая израильтян, приезжать в Умань на празднование Рош ха-Шана (еврейский Новый год).
Хасиды — религиозное течение в иудаизме. Город Умань в Черкасской области Украины является одним из центров хасидизма и пунктом паломничества так называемых брацлавских хасидов.
Согласно сообщению, Киев недоволен решением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не звонить украинским лидерам в День независимости страны 24 августа. Официальные лица также упомянули, что в 2024 году премьер лично обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить израильтянам приехать в Умань. В 2025 году никакого обращения не последовало.
«В отсутствие такого обращения у нас нет причин позволять израильским последователям прибывать в Умань, которая теперь определяется как закрытая военная территория», — заявили официальные лица.
О запрете также пишет The Jerusalem Post со ссылкой на официальных украинских лиц. По словам одного высокопоставленного украинского чиновника, Киев требует финансовой поддержки и содействия от израильской полиции в этом вопросе. Газета уточняет, что Израиль разрешил ультраортодоксам, уклоняющимся от призыва, летать в Умань и другие места для ежегодных паломничеств в преддверии праздников, начиная с 22 сентября.
В июле 2024 года Израиль ввел для граждан стран безвизового режима, включая Украину, требование о подаче документов на получение ETA (Electronic Travel Authorization, Электронная система авторизации путешествий) разрешения на пребывание до 90 дней.
Украина сочла, что новое израильское требование о подаче документов на получение разрешения на пребывание до 90 суток нивелирует безвизовый режим между Израилем и Украиной. В ответ на это Киев решил ввести ограничения на въезд для израильтян, в частности для паломников.
В сентябре 2024 года более 35 тыс. паломников посетили Умань, несмотря на предупреждения украинцев и израильтян не принимать участия в ежегодном паломничестве на Рош а-Шана из-за соображений безопасности.