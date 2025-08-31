Путин рассказал о развитии отношений России и Узбекистана

ТАШКЕНТ, 31 авг — РИА Новости. Отношения России и Узбекистана развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества, в русле упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии, заявил президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении узбекистанскому коллеге Шавкату Мирзиёеву в связи с 34-ой годовщиной независимости республики.
День Независимости в Узбекистане отмечают 1 сентября.
«Отношения между нашими государствами динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Налажена эффективная координация усилий в рамках СНГ, ШОС и других многосторонних структур», — говорится в тексте поздравления, опубликованного на сайте узбекистанского президента.
Президент России отметил, что Узбекистан добился впечатляющих успехов в социальной и экономической сферах, пользуется растущим авторитетом на мировой арене и вносит конструктивный вклад в решение многих важных вопросов региональной и международной повестки дня.
«Уверен, что мы будем и впредь всемерно наращивать взаимовыгодные российско-узбекистанские связи на всех направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии», — добавил президент России.
Путин также пожелал Мирзиёеву крепкого здоровья и успехов, а жителям Узбекистана — благополучия и процветания.