Путин поздравил главу Киргизии Жапарова с Днем независимости республики

Президент России заявил, что отношения между странами строятся в духе стратегического партнерства и союзничества.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин поздравил киргизского коллегу Садыра Жапарова с Днем независимости республики. Текст поздравительной телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля.

«Уважаемый Садыр Нургожоевич, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника — Дня независимости Киргизской Республики», — говорится в телеграмме.

По словам главы российского государства, отношения России и Киргизии строятся в духе стратегического партнерства и союзничества. Также президент РФ указал на конструктивное взаимодействие Москвы и Бишкека в рамках многосторонних структур.

Помимо этого, Владимир Путин отметил, что совместными усилиями Россия и Киргизия обеспечат дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей.

Ранее сообщалось, что президент России в ходе телефонной беседы с лидером Киргизии поделился оценками российско-американской встречи на высшем уровне на Аляске.

