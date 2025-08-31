Путин поздравил главу Киргизии Жапарова с Днем независимости республики

Российский лидер Владимир Путин поздравил киргизского коллегу Садыра Жапарова с Днем независимости республики. Текст поздравительной телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля.
«Уважаемый Садыр Нургожоевич, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника — Дня независимости Киргизской Республики», — говорится в телеграмме.
По словам главы российского государства, отношения России и Киргизии строятся в духе стратегического партнерства и союзничества. Также президент РФ указал на конструктивное взаимодействие Москвы и Бишкека в рамках многосторонних структур.
Помимо этого, Владимир Путин отметил, что совместными усилиями Россия и Киргизия обеспечат дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей.
Ранее сообщалось, что президент России в ходе телефонной беседы с лидером Киргизии поделился оценками российско-американской встречи на высшем уровне на Аляске.