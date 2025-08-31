Вооруженные силы России освободили всю южную территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) от захватчиков киевского режима. Об этом сообщает глава региона Денис Пушилин в воскресенье, 31 августа.
«Последний один населенный пункт оставался, и вот теперь все. все наши города, все наши районы освобождены, что касается юга республики», — сообщил политик.
Пушилин также выразил особую благодарность военнослужащим российской группировки войск «Восток», принимавшим участие в боевых действиях.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении советника главы ДНР Игоря Кимаковского, что в настоящий момент группировки боевиков Вооруженных сил Украины находятся под полным огневым контролем армии России в Красноармейске и Димитрове. По словам чиновника, российские военнослужащие продолжают сохранять инициативу за собой, контролируя города и дороги, ведущие из них.