Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушилин: ВС России освободили всю территорию юга ДНР

Российские военнослужащие освободили всю территорию южной части ДНР.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы России освободили всю южную территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) от захватчиков киевского режима. Об этом сообщает глава региона Денис Пушилин в воскресенье, 31 августа.

«Последний один населенный пункт оставался, и вот теперь все. все наши города, все наши районы освобождены, что касается юга республики», — сообщил политик.

Пушилин также выразил особую благодарность военнослужащим российской группировки войск «Восток», принимавшим участие в боевых действиях.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении советника главы ДНР Игоря Кимаковского, что в настоящий момент группировки боевиков Вооруженных сил Украины находятся под полным огневым контролем армии России в Красноармейске и Димитрове. По словам чиновника, российские военнослужащие продолжают сохранять инициативу за собой, контролируя города и дороги, ведущие из них.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше