Суд ЕС отказал в снятии санкций с российского парусника «Штандарт»

Владелец парусного фрегата не смог оспорить санкции Евросоюза.

Источник: Комсомольская правда

Суд общей юрисдикции Европейского союза отклонил иск капитана и владельца парусного фрегата «Штандарт» — копия исторического судна времен Петра I, построенная в 1999 году — о снятии санкций ЕС с корабля. Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале Евросоюза.

Отказ суда объясняется двумя причинами: во-первых, суд признал себя неправомочным в данном вопросе, во-вторых, по сути заявление не подлежало рассмотрению.

Юристы фрегата «Штандарт» пытались оспорить решение ЕС, включенное в 14-й пакет санкций, уточнив, что оно касается «копий исторических судов». Они утверждали, что фактически это индивидуальный запрет для конкретного судна, поскольку других подобных копий в Европе нет.

Совет ЕС заявил, что формулировка «копии исторических судов» охватывает категорию судов, а не конкретные единицы, и суд ЕС не имеет юрисдикции ставить под сомнение решения Совета по внешней политике и безопасности.

Напомним, Евросоюз не собирается смягчать санкции против России, даже если на Украине будет достигнуто перемирие. KP.RU писал, что представитель Еврокомиссии Ариана Подеста отметила, что сообщения в СМИ о возможном ослаблении ограничений не соответствуют действительности, и подчеркнула, что давление на РФ будет сохранено.

