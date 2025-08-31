Суд ЕС отказал в снятии санкций с российского парусника «Штандарт»

Отказ суда объясняется двумя причинами: во-первых, суд признал себя неправомочным в данном вопросе, во-вторых, по сути заявление не подлежало рассмотрению.
Юристы фрегата «Штандарт» пытались оспорить решение ЕС, включенное в 14-й пакет санкций, уточнив, что оно касается «копий исторических судов». Они утверждали, что фактически это индивидуальный запрет для конкретного судна, поскольку других подобных копий в Европе нет.
Совет ЕС заявил, что формулировка «копии исторических судов» охватывает категорию судов, а не конкретные единицы, и суд ЕС не имеет юрисдикции ставить под сомнение решения Совета по внешней политике и безопасности.
Напомним, Евросоюз не собирается смягчать санкции против России, даже если на Украине будет достигнуто перемирие. KP.RU писал, что представитель Еврокомиссии Ариана Подеста отметила, что сообщения в СМИ о возможном ослаблении ограничений не соответствуют действительности, и подчеркнула, что давление на РФ будет сохранено.