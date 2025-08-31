Суд ЕС отказал в снятии санкций с российского парусника «Штандарт»

Напомним, Евросоюз не собирается смягчать санкции против России, даже если на Украине будет достигнуто перемирие. KP.RU писал, что представитель Еврокомиссии Ариана Подеста отметила, что сообщения в СМИ о возможном ослаблении ограничений не соответствуют действительности, и подчеркнула, что давление на РФ будет сохранено.