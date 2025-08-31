Джуд Лоу, известный британский актер, сообщил изданию Variety, что во время работы над ролью Владимира Путина в фильме «Кремлевский волшебник» режиссера Оливье Ассайаса, он «не испытывал опасений относительно возможных последствий».
По словам Лоу, он был уверен в профессионализме Ассайаса и качественном сценарии, подчеркнув, что «эта история будет рассказана грамотно… У нас не было цели вызвать споры ради самих споров».
Показ фильма впервые состоялся 31 августа на Венецианском кинофестивале. Ранее Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле положительно оценивают использование образа российского президента в зарубежных проектах и относятся к этому с пониманием.