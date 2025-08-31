Южная часть Донецкой Народной Республики, как заявил глава ДНР Денис Пушилин, полностью освобождена от украинских войск.
«Юг республики — это зона ответственности группировки войск “Восток”, освобожден полностью». — говорится в сообщении Пушилина. «Оставался один населенный пункт (Камышеваха — Ред), — отметил глава ДНР. — Теперь… все наши населенные пункты освобождены».
Пушилин назвал это действительно значимым событием, выразив благодарность военнослужащим группировки войск «Восток».
Ранее на этой неделе в Минобороны РФ проинформировали об освобождении н. п. Первое мая, Нелеповка и Камышеваха на территории республики.
Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.Читать дальше