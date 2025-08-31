Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушилин заявил о полном контроле ВС РФ над югом ДНР

Южная часть Донецкой Народной Республики, как заявил глава ДНР Денис Пушилин, полностью освобождена от украинских войск.

Южная часть Донецкой Народной Республики, как заявил глава ДНР Денис Пушилин, полностью освобождена от украинских войск.

«Юг республики — это зона ответственности группировки войск “Восток”, освобожден полностью». — говорится в сообщении Пушилина. «Оставался один населенный пункт (Камышеваха — Ред), — отметил глава ДНР. — Теперь… все наши населенные пункты освобождены».

Пушилин назвал это действительно значимым событием, выразив благодарность военнослужащим группировки войск «Восток».

Ранее на этой неделе в Минобороны РФ проинформировали об освобождении н. п. Первое мая, Нелеповка и Камышеваха на территории республики.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше