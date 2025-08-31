Визит фон дер Ляйен в Болгарию стал частью ее турне по так называемым прифронтовым государствам, включая страны Балтии, Финляндию, Польшу и Румынию. Венгрия и Словакия не были включены в этот список, несмотря на их соседство с Россией, Беларусью и Украиной. В каждой стране она посещает военные объекты и подчеркивает необходимость ускорения процесса милитаризации Европы. -0-