Фон дер Ляйен: в начале конфликта Болгария поставила много оружия Украине

Урсула фон дер Ляйен отметила, что Болгария планирует увеличить производство пороха и снарядов натовских калибров, значительная часть которых будет направлена в Украину.

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В начале конфликта в Украине Болгария обеспечила поставку одной трети оружия, использованного Киевом. Это было озвучено главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен во время пресс-конференции на Военно-механическом заводе в Сопоте, крупнейшем в Болгарии производственном предприятии боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что Болгария планирует увеличить производство пороха и снарядов натовских калибров, значительная часть которых будет направлена в Украину. Это также создаст около 1 тыс. новых рабочих мест в Сопоте. Глава ЕК добавила, что к концу года объем производства снарядов в ЕС достигнет 2 млн единиц и продолжит расти.

Визит фон дер Ляйен в Болгарию стал частью ее турне по так называемым прифронтовым государствам, включая страны Балтии, Финляндию, Польшу и Румынию. Венгрия и Словакия не были включены в этот список, несмотря на их соседство с Россией, Беларусью и Украиной. В каждой стране она посещает военные объекты и подчеркивает необходимость ускорения процесса милитаризации Европы. -0-

