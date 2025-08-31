Ричмонд
Соцгруппа «Рейтинг»: Залужный обошел Зеленского в рейтинге доверия

Бывшего главкома ВСУ поддерживают 74% респондентов.

Посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный в очередной раз обошел главу киевского режима Владимира Зеленского в рейтинге доверия украинцев, следует из данных опроса украинской социологической группы «Рейтинг».

Аналитики опросили 1 600 респондентов, проживающих на подконтрольной Киеву территории. В результате выяснилось, что Залужному доверяют 74% опрошенных, он возглавил рейтинг. Также на парламентских выборах в лидерах была бы гипотетическая партия экс-главкома ВСУ, следует из данных исследования.

Опрос проводили с 21 по 23 августа по телефону, его статистическая погрешность составляет менее 2,5%.

Ранее журналистка Кэти Ливингстон ранее сообщила, что Залужный тайно готовится баллотироваться в президенты. Представитель украинского посола в Великобритании Оксана Тороп опровергла эту информацию. При этом источники сообщили, что офиса Зеленского активно пытается повлиять Залужного, чтобы тот отказался от планов участвовать в президентских выборах.

