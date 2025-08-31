Фон дер Ляйен: ЕК в ближайшие недели покажет план инвестиций в оборону ЕС

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с заявлением, что в ближайшие недели ЕК подготовит дорожную карту для инвестирования дополнительных средств в оборону Евросоюза.
«Мы проанализируем имеющиеся у нас пробелы в ЕС и способы их устранения к 2030 году с помощью целевых показателей и контрольных точек», — заявила она в ходе визита в Польшу.
По словам главы ЕК, план инвестиций будет обсуждаться на неформальном заседании Европейского совета, который пройдет в начале октября в Копенгагене.
Напомним, ранее сообщалось, что страны Североатлантического альянса потратили на оборону в текущем году в общей сложности 1,404 трлн долларов.