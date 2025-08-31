Ричмонд
Фон дер Ляйен: ЕК в ближайшие недели покажет план инвестиций в оборону ЕС

План инвестиций будет обсуждаться на неформальном заседании Европейского совета в Копенгагене.

Источник: Аргументы и факты

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с заявлением, что в ближайшие недели ЕК подготовит дорожную карту для инвестирования дополнительных средств в оборону Евросоюза.

«Мы проанализируем имеющиеся у нас пробелы в ЕС и способы их устранения к 2030 году с помощью целевых показателей и контрольных точек», — заявила она в ходе визита в Польшу.

По словам главы ЕК, план инвестиций будет обсуждаться на неформальном заседании Европейского совета, который пройдет в начале октября в Копенгагене.

Напомним, ранее сообщалось, что страны Североатлантического альянса потратили на оборону в текущем году в общей сложности 1,404 трлн долларов.

