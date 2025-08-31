Фон дер Ляйен: вопрос отправки войск на Украину «обретает форму»

«Гарантии безопасности имеют первостепенное значение и абсолютно необходимы. У нас есть четкая дорожная карта, и мы достигли соглашения в Белом доме. Эта работа продвигается очень успешно», — сказала Урсула фон дер Ляйен в интервью Financial Times.
По словам главы ЕК, Европа работает над вариантами плана «развертывания многонациональных войск и поддержки со стороны американцев». Как добавила Урсула фон дер Ляйен, президент США Дональд Трамп «неоднократно и совершенно четко» заверил, что американское присутствие «будет частью поддержки».
Фон дер Ляйен также уточнила, что решение об отправке войск — важное суверенное решение каждого отдельного государства. При этом, по ее словам, процесс продвигается.