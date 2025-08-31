Мирные акции против насильственных протестов проходят в 100 городах Сербии

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 100 городах Сербии проходят мирные акции граждан против насильственных протестов студентов и сторонников оппозиции и в поддержку властей, участники распространяют видео в соцсетях. Об этом сообщает РИА Новости.
В белградском районе Земун мирная акция началась на Магистратской площади перед зданием муниципалитета. Примерно 2 тыс. граждан разных возрастов держат национальные флаги и воздушные шарики с надписями «Хочу учиться!», «Хочу работать!», «Хочу мира». На импровизированной сцене растянут транспарант «Земун против блокирования».
Спикер парламента Сербии Ана Брнабич ранее заявила, что граждане соберутся на мирные акции против протестов и блокирования студентами и сторонниками оппозиции учреждений и инфраструктуры 31 августа в ста городах страны. Мирные акции граждан 20 и 23 августа прошли в десятках городов Сербии и собрали десятки тысяч участников.
Президент Сербии Александр Вучич в четверг пообещал гражданам рост пенсий на 12% до православного праздника Рождества (7 января) для экономической поддержки населения. До этого он также сообщал о планах целой серии нововведений, направленных на соцподдержку.
Правительство Сербии на заседании в четверг приняло постановление о снижении маржи на 23 категории товаров широкого потребления, оно вступает в силу с 1 сентября.
Меры экономической поддержки принимаются во время обострения более чем девятимесячных протестов студентов и сторонников оппозиции. Очередные беспорядки произошли в ночь на 28 августа перед философским факультетом в городе Нови-Сад. Полиция применила спецсредства и силу, чтобы разогнать демонстрантов.
Протесты начались после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников.
