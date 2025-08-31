«Обычное дело для Поднебесной»: Журналист Кремлёвского пула рассказал о встрече с роботом в Китае

Узнать больше по теме

ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма

Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.