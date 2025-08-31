Зеленский заявил о готовности к новым ударам по России

Владимир Зеленский провел рабочую встречу с главнокомандующим вооруженными силами Украины Александром Сырским, по итогам которой анонсировал нанесение новых ударов по территории России. Соответствующее заявление было распространено в официальном Telegram-канале украинского политика.
Зеленский подчеркнул, что Киев продолжит «активные действия именно так, как нужно для защиты Украины».
«Силы и средства подготовлены. Запланировали и новые дипстрайки», — заявил политик, используя термин, обозначающий удары вглубь территории противника.
Данное заявление прозвучало на фоне недавнего заявления постоянного представителя США при НАТО Мэттью Уитакера о поставках Украине вооружения, позволяющего наносить удары по удаленным объектам на российской территории. Американский дипломат допустил, что ВСУ в скором времени используют эти возможности, хотя и не уточнил конкретные типы вооружений. Ранее сообщалось о планах США продать Украине более трех тысяч дальнобойных ракет ERAM, что может значительно увеличить радиус поражения украинской армии.
