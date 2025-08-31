Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский заявил о готовности к новым ударам по России

Владимир Зеленский провел рабочую встречу с главнокомандующим Вооруженными силами Александром Сырским, по итогам которой анонсировал нанесение новых ударов по территории России.

Владимир Зеленский провел рабочую встречу с главнокомандующим вооруженными силами Украины Александром Сырским, по итогам которой анонсировал нанесение новых ударов по территории России. Соответствующее заявление было распространено в официальном Telegram-канале украинского политика.

Зеленский подчеркнул, что Киев продолжит «активные действия именно так, как нужно для защиты Украины».

«Силы и средства подготовлены. Запланировали и новые дипстрайки», — заявил политик, используя термин, обозначающий удары вглубь территории противника.

Данное заявление прозвучало на фоне недавнего заявления постоянного представителя США при НАТО Мэттью Уитакера о поставках Украине вооружения, позволяющего наносить удары по удаленным объектам на российской территории. Американский дипломат допустил, что ВСУ в скором времени используют эти возможности, хотя и не уточнил конкретные типы вооружений. Ранее сообщалось о планах США продать Украине более трех тысяч дальнобойных ракет ERAM, что может значительно увеличить радиус поражения украинской армии.

Читайте материал «На Украине показали тестовый запуск ракеты “Фламинго”.

«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше