Зеленский заявил о готовности к новым ударам по России

Данное заявление прозвучало на фоне недавнего заявления постоянного представителя США при НАТО Мэттью Уитакера о поставках Украине вооружения, позволяющего наносить удары по удаленным объектам на российской территории. Американский дипломат допустил, что ВСУ в скором времени используют эти возможности, хотя и не уточнил конкретные типы вооружений. Ранее сообщалось о планах США продать Украине более трех тысяч дальнобойных ракет ERAM, что может значительно увеличить радиус поражения украинской армии.