Сектор Газа могут перевести под протекторат США на 10 лет из-за Трампа

Сектор Газа могут перевести под протекторат США на срок не менее десяти лет в рамках плана американских властей по восстановлению территории анклава, передает газета The Washington Post со ссылкой на источники.
Уточняется, что речь идет о разработанном в Вашингтоне проекте GREAT Trust (Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust), который подразумевает создание трастового фонда для реконструкции, экономического развития и преобразования сектора Газа.
По данным источников газеты, Соединенные Штаты не планируют вкладывать собственные средства в восстановление палестинского анклава и рассчитывают привлечь инвестиции в размере как минимум 100 млрд долларов, которые, как считают авторы проекта, должны принести инвесторам четырехкратную прибыль.
Также журналисты отмечают, что Вашингтон в рамках разработанного плана намерен предложить владельцам земли в Газе «цифровые активы», которые те смогут обменять на жилье в других регионах или в одном из «умных городов», которые планируется возвести на территории анклава.
Напомним, ранее сообщалось, что глава Белого дома Дональд Трамп во время разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху повысил на него голос, когда тот попытался опровергнуть сообщения о масштабном голоде в секторе Газа.