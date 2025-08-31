Ричмонд
Сектор Газа могут перевести под протекторат США на 10 лет из-за Трампа

В США разработали проект создания трастового фонда для реконструкции, экономического развития и преобразования сектора Газа.

Источник: Аргументы и факты

Сектор Газа могут перевести под протекторат США на срок не менее десяти лет в рамках плана американских властей по восстановлению территории анклава, передает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Уточняется, что речь идет о разработанном в Вашингтоне проекте GREAT Trust (Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust), который подразумевает создание трастового фонда для реконструкции, экономического развития и преобразования сектора Газа.

По данным источников газеты, Соединенные Штаты не планируют вкладывать собственные средства в восстановление палестинского анклава и рассчитывают привлечь инвестиции в размере как минимум 100 млрд долларов, которые, как считают авторы проекта, должны принести инвесторам четырехкратную прибыль.

Также журналисты отмечают, что Вашингтон в рамках разработанного плана намерен предложить владельцам земли в Газе «цифровые активы», которые те смогут обменять на жилье в других регионах или в одном из «умных городов», которые планируется возвести на территории анклава.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Белого дома Дональд Трамп во время разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху повысил на него голос, когда тот попытался опровергнуть сообщения о масштабном голоде в секторе Газа.

