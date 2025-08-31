Минобороны: Силы ПВО за три часа сбили 32 дрона ВСУ над Крымом и Черным морем

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 32 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над территорией Крыма и Черного моря в течение трех часов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
«С 18.00 мск до 21.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что 25 дронов ВСУ были сбиты над акваторией Черного моря, еще семь беспилотников — над территорией Республики Крым.
Ранее KP.RU сообщал, что российские силы ПВО сбили три боеголовки реактивной системы залпового огня HIMARS, две авиационные бомбы и 112 беспилотников ВСУ самолетного типа в период с 30 по 31 августа.