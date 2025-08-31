Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: Силы ПВО за три часа сбили 32 дрона ВСУ над Крымом и Черным морем

Российские средства ПВО сбили 25 дронов ВСУ над акваторией Черного моря и семь беспилотников над Крымом.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 32 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над территорией Крыма и Черного моря в течение трех часов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

«С 18.00 мск до 21.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что 25 дронов ВСУ были сбиты над акваторией Черного моря, еще семь беспилотников — над территорией Республики Крым.

Ранее KP.RU сообщал, что российские силы ПВО сбили три боеголовки реактивной системы залпового огня HIMARS, две авиационные бомбы и 112 беспилотников ВСУ самолетного типа в период с 30 по 31 августа.