Карасин с иронией прокомментировал инициативу Литвы по заболачиванию границ

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин иронично отозвался о планах литовского фонда по восстановлению и охране болот на границе с Белоруссией.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин иронично отозвался о планах литовского фонда по восстановлению и охране болот на границе с Белоруссией.

— На дворе XXI век, кругом рассуждения о будущей роли искусственного интеллекта. Наконец, идет борьба за урегулирование конфликта на Украине и установление геополитической предсказуемости и безопасности. А офис [директора фонда литовского фонда охраны болот Нериюса] Забляцкиса считает наиболее важным заболачивание приграничных с соседями районов страны. Масштабное мышление! — пошутил Карасин в своем Telegram-канале.

Забляцкис считает, что восстановление болот на востоке Литвы имеет важное значение, так как они могут служить естественным барьером для военной техники в случае конфликта.

Протяженность границы между Литвой и Белоруссией составляет около 680 километров. В тех участках, где граница не проходит вдоль водоемов, установлены заграждения с системами видеонаблюдения.

Нескольким днями ранее стало известно, что на границе между Белоруссией и Литвой появились «зубы дракона» — специальные противотанковые заграждения.

20 августа Литва также сообщила о планах по возведению новой линии обороны на границе с РФ и Белоруссией. Данные планы являются частью усилий балтийских государств по укреплению обороны.

Кроме того, во время выступления председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко на Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве делегация Литвы покинула помещение.

