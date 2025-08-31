Глава РФПИ пошутил про якобы изоляцию России

Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, в том числе президент России, а также представители международных организаций. Саммит освещают более 3 тысяч журналистов из Китая и других стран.