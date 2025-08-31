Глава РФПИ пошутил про якобы изоляцию России

На видео, размещенном Дмитриевым в соцсети X, запечатлено, как участники саммита собираются для того, чтобы сделать общую фотографию, и как некоторые из них пожимают руку Путину после фотографирования.
«Изолированная» Россия. И никто не помнит неудачника (экс-лидера США Джо — ред.) Байдена", — говорится в сообщении Дмитриева в соцсети X.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, в том числе президент России, а также представители международных организаций. Саммит освещают более 3 тысяч журналистов из Китая и других стран.
Шанхайская организация сотрудничества — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства — партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.