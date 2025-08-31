Власти Газы сообщили о вспышке гриппа на территории сектора

Особую тревогу вызывает положение наиболее уязвимых групп населения — детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями. По данным местных властей, количество заболевших уже достигло нескольких тысяч в различных районах сектора. Быстрому распространению инфекции способствуют скученность населения, антисанитарные условия и отсутствие доступа к качественной медицинской помощи.