В Раде рекомендовали украинцам готовиться к блэкауту и тяжёлой зиме

«Сегодня последний день лета 2025 года. Готовьтесь к блэкауту и тяжёлой зиме», — написала она, не предоставив дополнительных деталей.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что конфликт на Украине может затянуться. Он пояснил, что обе стороны не показывают признаков военного или экономического истощения. Мерц добавил, что теоретически конфликт можно разрешить «завтра» при капитуляции Киева. Однако этот сценарий, по его мнению, неприемлем, так как может привести к угрозе для других стран, включая Германию.
