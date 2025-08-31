«Если бы война между НАТО и Россией разразилась, она разразилась бы в Европе и, вероятно, сделала бы её непригодной для жизни. Поэтому мы наблюдаем поистине ужасающее развитие событий», — сказала Вагенкнехт.
Политик раскритиковала энергетическую политику ЕС, назвав её глупой и разрушительной для европейской промышленности. По её словам, Германия и другие страны Европы теперь полностью зависят от дорогой американской энергии, потеряв доступ к дешёвым российским энергоресурсам.
Вагенкнехт также выразила мнение, что стремление Вашингтона завершить конфликт на Украине связано с тем, что США являются проигрывающей стороной, но прекращение боевых действий было бы благом из-за чрезвычайной опасности эскалации.
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия разрабатывает новый пакет санкций против РФ, который планируют утвердить в сентябре. Словакия и Венгрия критикуют санкции, заявляя, что они вредят их экономикам, неэффективны и ограничивают доступ ЕС к энергоресурсам.