«Я уже скоро китайцем стану в Беларуси». Лукашенко рассказал, что угощал американцев китайским чаем от Си Цзиньпина

В интервью Медиакорпорации Китая президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что угощал американцев китайским чаем от Си Цзиньпина. Фрагмент беседы об этом показали в эфире «Беларусь 1».
Так, Лукашенко заметил, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин постоянно передает ему чай. И напиток этот ему нравится. В шутку президент Беларуси в связи со сказанным заметил:
«Я уже скоро китайцем стану в Беларуси».
Кроме того, глава республики рассказал, что угощал напитком делегацию США, которая посещала Минск. Вероятно, речь идет о визите в июне 2025-го Кита Келлога, спецпосланника президента Штатов Дональда Трампа.
«В том числе американцы, я их угощаю китайским чаем. Но знаете, всем нравится, не только мне. Никто не поперхнулся, как у нас говорят», — добавил Лукашенко.
Также президент Беларуси резюмировал, что китайский чай знают во всем мире:
«Поэтому мне тут рекламу ему делать не надо. Он и так хорошо прорекламирован у нас».
Тем временем пчеловод объяснил, почему подорожал мед в Беларуси в 2025 году.
Ранее Минобразования сказало, как учитель может использовать мобильный телефон в школе. Кроме того, там сказали, кому доступно дистанционное обучение в вузах и колледжах Беларуси.
Также Национальное кадастровое агентство назвало цены на жилье в городах-спутниках Минска.
Еще синоптик Дмитрий Рябов рассказал, какая погода будет в сентябре 2025 года в Беларуси: «Теплый, солнечный, с первыми заморозками».
А ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович рассказал о своих белорусских корнях.