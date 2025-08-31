Путин встретился с Пашиняном в Китае

Во время визита в Китай Путин посетит сразу два города: Пекин и Тяньцзинь. В столице российский президент, скорее всего, встретится в лидерами Монголии и КНР. Также у него будут контакты с главами других государств. Кроме этого, Путин будет главным гостем на торжественных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.