Трамп заявил о важности поддержания хороших отношений с ядерными державами

У него также поинтересовались, ждет ли он от Китая каких-либо жестов в ответ на решение о допуске к обучению в США китайских студентов. «Нет, мне ничего не нужно взамен. У нас все хорошо, они платят нам миллиарды долларов», — подчеркнул Трамп. «Я думаю, что ладить со странами — это хорошо, а не плохо, особенно — с ядерными державами», — заявил Трамп, изложив в очередной раз позицию, согласно которой конфликта на Украине удалось бы избежать, если бы он оставался во главе американской администрации по итогам президентских выборов 2020 года в США.