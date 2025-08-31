Трамп заявил о важности поддержания хороших отношений с ядерными державами

Трампу, в частности, был задан вопрос о том, обусловлено ли его решение разрешить обучение в американских университетах 600 тыс. китайских студентов в течение двух лет тем, что это пойдет на пользу США, или же это является лишь элементом его тактики ведения переговоров с Пекином. Президент США в ответ подчеркнул наличие у него «очень хороших отношений» с председателем КНР Си Цзиньпином. «Я считаю очень оскорбительным для страны, когда вы говорите [ее руководству], что вы не будете принимать их студентов», — подчеркнул Трамп, выразив мнение о том, что отказ от студентов из КНР «навредил бы системе».
У него также поинтересовались, ждет ли он от Китая каких-либо жестов в ответ на решение о допуске к обучению в США китайских студентов. «Нет, мне ничего не нужно взамен. У нас все хорошо, они платят нам миллиарды долларов», — подчеркнул Трамп. «Я думаю, что ладить со странами — это хорошо, а не плохо, особенно — с ядерными державами», — заявил Трамп, изложив в очередной раз позицию, согласно которой конфликта на Украине удалось бы избежать, если бы он оставался во главе американской администрации по итогам президентских выборов 2020 года в США.