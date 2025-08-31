В столице европейской страны разгорелся скандал из-за статуи богини

В Германии разгорелся культурно-политический скандал вокруг античной скульптуры, установленной у входа в государственное учреждение. Федеральное ведомство централизованных служб и нерешенных имущественных вопросов приняло решение демонтировать статую Венеры Медицейской после официальной жалобы гендерного уполномоченного. Как сообщает Bild, обнаженная скульптура была признана «недопустимой» для государственного учреждения и «несовместимой с принципами равенства».
Чиновники ведомства аргументировали свое решение тем, что классическое произведение искусства «слишком откровенно для служебного здания». Однако это решение вызвало резкую критику со стороны министра по вопросам культуры ФРГ Вольфрама Ваймера, который назвал демонтаж «актом культурной некомпетентности». Скульптура Венеры Медицейской, являющаяся копией знаменитого античного оригинала, долгое время украшала вход в ведомство, пока не привлекла внимание гендерного омбудсмена.
Инцидент вызвал широкую общественную дискуссию о пределах политкорректности в отношении классического искусства и принципах его экспонирования в публичных пространствах. Критики решения отмечают, что подобные действия ведут к излишней пуританской цензуре и отрицанию культурного наследия. Судьба скульптуры пока остается неопределенной.
