В столице европейской страны разгорелся скандал из-за статуи богини

Чиновники ведомства аргументировали свое решение тем, что классическое произведение искусства «слишком откровенно для служебного здания». Однако это решение вызвало резкую критику со стороны министра по вопросам культуры ФРГ Вольфрама Ваймера, который назвал демонтаж «актом культурной некомпетентности». Скульптура Венеры Медицейской, являющаяся копией знаменитого античного оригинала, долгое время украшала вход в ведомство, пока не привлекла внимание гендерного омбудсмена.